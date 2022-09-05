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Европейская ассоциация
русских репетиторов

Психолого-педагогическая поддержка и сопровождение русскоговорящих
учеников до конкурентоспособного уровня

  • Лучший опыт поддерживающего образования
  • Индивидуальная траектория развития ребенка
  • Профессиональный подход к работе с детьми
  • Занятия в удобное время из любой точки мира

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Наши направления

Математика

Математика
Русский язык

Русский язык
Химия

Химия
Начальная школа

Начальная школа
Для дошкольников

Для дошкольников

Главное об ассоциации репетиторов

Наша миссия — психолого-педагогическая поддержка и сопровождение русскоговорящих учеников как в России, так и за ее пределами до конкурентоспособного уровня, раскрытие творческого и интеллектуального потенциала детей, поэтому наши  приоритеты — это качество академических программ и индивидуальный подход к развитию ребенка. 

Лучшие преподаватели

Все наши педагоги являются преподавателями высшей категории, авторами научных работ, учебников и методических пособий

Лучшие методики

Мы используем в работе только многократно проверенные и зарекомендовавшие себя зарубежные и отечественные методики образования

Индивидуальный подход

Во время урока внимание уделяется каждому слушателю. Ведется контроль за выполнением ими заданий без публичного обсуждения результатов