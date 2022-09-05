Европейская ассоциация
русских репетиторов
Психолого-педагогическая поддержка и сопровождение русскоговорящих
учеников до конкурентоспособного уровня
Подать заявку
Наши направления
Главное об ассоциации репетиторов
Наша миссия — психолого-педагогическая поддержка и сопровождение русскоговорящих учеников как в России, так и за ее пределами до конкурентоспособного уровня, раскрытие творческого и интеллектуального потенциала детей, поэтому наши приоритеты — это качество академических программ и индивидуальный подход к развитию ребенка.
Лучшие преподаватели
Все наши педагоги являются преподавателями высшей категории, авторами научных работ, учебников и методических пособий
Лучшие методики
Мы используем в работе только многократно проверенные и зарекомендовавшие себя зарубежные и отечественные методики образования
Индивидуальный подход
Во время урока внимание уделяется каждому слушателю. Ведется контроль за выполнением ими заданий без публичного обсуждения результатов