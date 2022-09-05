Главное об ассоциации репетиторов

Наша миссия — психолого-педагогическая поддержка и сопровождение русскоговорящих учеников как в России, так и за ее пределами до конкурентоспособного уровня, раскрытие творческого и интеллектуального потенциала детей, поэтому наши приоритеты — это качество академических программ и индивидуальный подход к развитию ребенка.